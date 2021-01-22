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Амбициозный план: в Кабмине рассчитывают на повышение кредитных рейтингов Украины

Автор: Александр Белоус

План Национальной экономической стратегии-2030 предусматривает повышение международными агентствами кредитных рейтингов Украины. До 2024 года рейтинги вырастут на несколько пунктов.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал во время обсуждения стратегии, которое транслировалось на Youtube-канале правительства.

"Фокус стратегии является амбициозным", - сказал он.

Как отметил Петрашко, от уровня рейтингов зависит стоимость заимствований страны. "На данный момент кредитный рейтинг Украины, согласно S&P, составляет "В", что значительно ниже, чем у стран-конкурентов за капитал", - рассказал Петрашко.

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По его словам, план предусматривает получение Украиной рейтингов S&P и Fitch рейтингов уровня "ВВ" до конца 2022 года и до "ВВ+" в 2024 году.

"Предложенный приоритет имеет целью улучшить позиции Украины в международном рейтинге OECD (country risk) в пятерку в ближайший год и в дальнейшем в четвертую группу риска", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.

Напомним, в 2020 году Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) перевела Украину из седьмой в шестую группу рисков.

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