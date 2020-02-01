Украина улучшила позиции в рейтинге кредитных рисков OECD

Фото: ОЭСР (wikipedia.org)

Украина находится рядом с такими странами, как Шри-Ланка и Нигерия

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) перевела Украину из седьмой в шестую группу рисков. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

По данным пресс-службы, из 201 страны в рисковой классификации улучшили свои позиции еще два государства - Косово и Сербия.

"Улучшение позиций в рейтинге кредитных рисков окажет положительное влияние на украинские компании, которые работают с внешними рынками. Уменьшение рисков в отношении последних автоматически приведет к уменьшению стоимости страхования их рисков, увеличения для них кредитных линий на более выгодных условиях", - говорится в сообщении Минфина.

По данным Минфина, классификация стран в зависимости от степени территориального риска производится ОЭСР на основании результатов эконометрической модели, которая обрабатывает актуальные данные Международного валютного фонда и Мирового банка о финансовой и экономической ситуации классифицированной страны, а также данные об опыте платежей экспортных кредитных страховых компаний стран - участников ОЭСР

В ОЭСР входит 35 развитых стран. ОЭСР считается третьим по мощности влиятельным экономическим учреждением мира наряду с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Кроме Украины в шестой группе рисковой классификации ОЭСР также находятся такие страны, как Монголия, Уганда, Беларусь, Грузия, Армения, Шри-Ланка, Нигерия.

Напомним, в октябре 2019 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B/B" со стабильным прогнозом.

Напомним, ранее агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-".