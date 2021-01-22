Амбітний план: в уряді розраховують на підвищення кредитних рейтингів України

План Національної економічної стратегії-2030 передбачає підвищення міжнародними агенціями кредитних рейтингів України. До 2024 року рейтинги зростуть на декілька пунктів.

Про це міністр економіки Ігор Петрашко сказав під час обговорення стратегії, яке транслювалося на Youtube-каналі уряду.

"Фокус стратегії є амбітним", - сказав він.

Як зазначив Петрашко, від рівня рейтингів залежить вартість запозичень країни. "На даний момент кредитний рейтинг України, згідно з S&P, становить "В", що значно нижче, ніж у країн конкурентів за капітал", - розповів Петрашко.

За його словами, план передбачає отримання Україною рейтингів S&P та Fitch рейтингів рівня "ВВ" до кінця 2022 року і до "ВВ+" у 2024 році.

"Запропонований пріоритет має на меті покращити позиції України у міжнародному рейтингу OECD (country risk) до п'ятірки в найближчий рік і надалі до четвертої групи ризикованості", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2020 року міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валютах на рівні "B". Прогноз за рейтингами стабільний.

Нагадаємо, у 2020 році Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) перевела Україну з сьомої до шостої групи ризиків.