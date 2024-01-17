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Амбітний дебютант УПЛ оформив перехід вихованця англійського гранда

Житомир, Середа 17 січня 2024 16:59
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Амбітний дебютант УПЛ оформив перехід вихованця англійського гранда Фото: Яссін Фортюне приміряв футболку "поліських вовків" (polissyafc.com)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" оголосило про підписання півзахисника швейцарського "Сьйона" Яссіна Фортюне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний виконавець з паспортами Франції та Гаїті став першим зимовим новачком команди Юрія Калітвінцева. Раніше "поліські вовки" попрощалися з оборонцем Шаповалом і хавбеком Вакулою.

Фортюне перебрався в чемпіонат України на правах оренди. Угода розрахована до кінця нинішнього сезону. Контракт француза з гаїтянським корінням зі "Сьйоном" чинний до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Фортюне провів 15 матчів у чемпіонаті (2-й дивізіон) та Кубку Швейцарії, у яких віддав 2 результативні передачі. У 2018-2023 рр. перебував у структурі лондонського "Арсенала" та провів понад два десятки матчів за команди U-18 та U-21 "канонірів". Також захищав кольори юнацьких збірних Франції (U-16, U-17, U-18, U-19, U-20).

"Полісся" в сезоні 2023/24

Перший сезон в історії команди на рівні Прем'єр-ліги. Підопічні Калітвінцева пішли на зимову паузу на третій сходинці, відставши від дуету лідерів на 2 очки.

"Поліські вовки" набрали 32 пункти (+9, =5, -3, різниця м'ячів – 24:12). У Кубку України "Полісся" вийшло в 1/2 фіналу. На шляху до півфінальної стадії житомиряни вибили "Олександрію" (0:0, пенальті – 4:3), "Дніпро-1" (1:1, пенальті – 5:4) та волочиський "Агробізнес" (2:0).

Кольори "поліських вовків" захищають чимало легіонерів. Фортюне складе компанію нігерійцю Аніагбосо, гамбійцю Джарджу, бразильцям Тейлору та Аріельсону, конголезцю Макуані.

До слова, раніше зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

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