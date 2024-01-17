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Амбициозный дебютант УПЛ оформил переход воспитанника английского гранда

Житомир, Среда 17 января 2024 16:59
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Амбициозный дебютант УПЛ оформил переход воспитанника английского гранда Фото: Яссин Фортюне примерил футболку "полесских волков" (polissyafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" объявило о подписании полузащитника швейцарского "Сьона" Яссина Фортюне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний исполнитель с паспортами Франции и Гаити стал первым зимним новичком команды Юрия Калитвинцева. Ранее "полесские волки" простились с защитником Шаповалом и хавбеком Вакулой.

Фортюне перебрался в чемпионат Украины на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Контракт француза с гаитянскими корнями со "Сьоном" действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Фортюне провел 15 матчей в чемпионате (2-й дивизион) и Кубка Швейцарии, в которых отдал 2 результативных передачи. В 2018-2023 гг. находился в структуре лондонского "Арсенала" и провел более двух десятков матчей за команды U-18 и U-21 "канониров". Также защищал цвета юношеских сборных Франции (U-16, U-17, U-18, U-19, U-20).

"Полесье" в сезоне 2023/24

Первый сезон в истории команды на уровне Премьер-лиги. Подопечные Калитвинцева ушли на зимнюю паузу на третьей строчке, отстав от дуэта лидеров на 2 очка.

"Полесские волки" набрали 32 пункта (+9, =5, -3, разница мячей – 24:12). В Кубке Украины "Полесье" вышло в 1/2 финала. На пути к полуфинальной стадии житомиряне выбили "Александрию" (0:0, пенальти – 4:3), "Днепр-1" (1:1, пенальти – 5:4) и волочевский "Агробизнес" (2:0).

Цвета "полесских волков" защищают многие легионеры. Фортюне составит компанию нигерийцу Аниагбосо, гамбийцу Джарджу, бразильцам Тейлору и Ариэльсону, конголезцу Макуани.

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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