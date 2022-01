Amazon и Stellantis начинают совместную работу над новыми клиентоориентированными технологиями и решениями

Amazon (NASDAQ: AMZN) и Stellantis N.V. (NYSE/MTA/Euronext Paris: STLA), ведущий мировой автопроизводитель и поставщик систем мобильности, объявили о заключении глобальных долгосрочных соглашений, реализация которых позволит предоставить миллионам клиентов Stellantis новые салонные технологии и решения и станет важным шагом на пути перевода отрасли на рельсы устойчивого программно-определяемого развития.

Благодаря участию со стороны Amazon таких подразделений компании, как Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS) и Amazon Last Mile, новое партнерство позволит ускорить трансформацию Stellantis в высокотехнологичную компанию экологичной мобильности. Результатом совместной работы станет повсеместное внедрение Stellantis технологий и программного обеспечения Amazon, включая разработку транспортных средств, создание салонных подключенных технологий и подготовку следующего поколения автомобильных инженеров-программистов. Совместными усилиями партнеры создадут пакет программных продуктов и сервисов, которые не только станут неотъемлемой частью цифровой жизни клиентов, но и позволят предотвратить моральное устаревание автомобиля благодаря регулярным беспроводным обновлениям программного обеспечения (OTA).

"В течение последних двух десятилетий Amazon разрабатывала технологии, накапливала опыт и развивала культуру инноваций, что позволило ей стать мировым лидером в области облачных вычислений, искусственного интеллекта и машинного обучения. С помощью таких продуктов и сервисов, как Alexa, Kindle и Fire TV, мы улучшаем жизнь клиентов по всему миру, в то время как AWS стала инструментом, позволившим тысячам компаний преобразиться самим и преобразить свою отрасль. Мы с радостью начинаем сотрудничать с Stellantis, ставя перед собой цель преобразовать автомобильную промышленность и по-новому взглянуть на салонные технологии", — сказал Энди Джесси, генеральный директор Amazon.

"Мы разрабатываем решения, которые помогут Stellantis быстрее предложить пользователям новый опыт как в плане подключенности, так и персонализации, делая каждое мгновение в движении максимально продуманным, безопасным и адаптированным под индивидуальные потребности водителя и пассажиров. Вместе мы создадим основу для трансформации Stellantis из традиционного автопроизводителя в мирового лидера разработки и конструирования с определяющей ролью программного обеспечения", — отметил Энди Джесси.

"Совместная работа с Amazon является неотъемлемой частью реализации дорожной карты по наращиванию потенциала компании на основе как развития внутренних компетенций, так и сотрудничества с технологическими лидерами, которое даст мощный импульс развитию одной из наших ключевых платформ STLA SmartCockpit", — заявил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.

"Опираясь на возможности искусственного интеллекта и облачные решения, мы планируем превратить наши автомобили в личное жилое пространство для владельцев и поднять на новый уровень пользовательский опыт, предлагаемый им. Наши автомобили станут для владельцев самым востребованным и увлекательным местом даже тогда, когда не используются по своему прямому назначению", — отметил Карлос Таварес.

Сотрудничество между двумя компаниями позволит объединить лидерство и новаторские подходы Amazon в сфере цифровых решений, облачных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения с передовым конструкторско-инженерным опытом Stellantis, нашедшим свое практическое воплощение в портфеле из 14 культовых автомобильных брендов. Stellantis представила свою стратегию в области ПО в рамках прошедшего в декабре 2021 года Дня программного обеспечения.

Основные направления сотрудничества:

STLA SmartCockpit

Amazon и Stellantis займутся совместной разработкой программного обеспечения для цифровой платформы STLA SmartCockpit, которое начиная с 2024 году будет развернуто на миллионах автомобилей Stellantis по всему миру. Программно-определяемая платформа гармонично впишется в цифровую жизнь водителя и пассажиров. С ее помощью будет создан уникальный персонализированный интуитивно понятный пользовательский опыт, включающий развлекательные приложения, использующие возможности искусственного интеллекта, голосовое управление с помощью помощника Alexa, навигацию, техническое обслуживание, маркетплейсы электронной торговли и платежные сервисы.

Платформа STLA SmartCockpit будет построена на основе созданных специально для использования в транспортных средствах продуктов и решений Amazon. При этом она будет обладать достаточным уровнем гибкости для того, чтобы Stellantis могла разрабатывать индивидуализированные версии для конкретных брендов и моделей. Программное обеспечение будет предлагать через магазин приложений тщательно отобранные сервисы и возможности — отображаемые на интеллектуальном адаптивном пользовательском интерфейсе, представляющем своевременную и актуальную информацию и функции, отвечающие индивидуальным потребностям и предпочтениям каждого пользователя.

STLA SmartCockpit будет предлагать информацию и решения, соответствующие предпочтениям и интересам клиентов независимо от того, какие у них планы, — начиная с отправной точки у двери дома и продолжая в дороге или на бездорожье. К примеру, Chrysler Pacifica поможет составить маршрут для семейной автопрогулки, порекомендовав путешественникам мультимедийный контент, интересные достопримечательности, рестораны и прочие полезные точки в пути. Любителям внедорожной езды на Jeep платформа позволит установить цифрового «инструктора», который поможет откалибровать автомобиль, оптимизировав его характеристики перед поездкой по пересеченной местности.

Интеграция с лучшими сервисами Amazon для умного дома и обеспечения безопасности позволит клиентам в дороге контролировать ситуацию у себя дома и давать команды соответствующим системам. Клиенты Stellantis также смогут управлять своими автомобилями из дома с любых поддерживающих Alexa устройств или с помощью приложения Alexa для смартфонов. Alexa позволит им, например, выставить перед поездкой комфортную температуру в салоне, записаться на техобслуживание или заказать необходимые аксессуары.

Разработка STLA SmartCockpit ведется при непосредственном участии Mobile Drive, созданного в 2021 году совместного предприятия Stellantis и Foxconn. Ее цель — создание революционной кабины с цифровым управлением и персонализированных подключенных сервисов.

Совместная разработка и инновации

В рамках данного многолетнего проекта Stellantis выбрала в качестве предпочтительного поставщика облачных услуг для автомобильных платформ компанию AWS. Stellantis и Amazon будут совместно создавать следующее поколение облачной инфраструктуры для автомобильных платформ, включая STLA SmartCockpit.

Stellantis планирует перенести текущую базу данных по разрабатываемым моделям по всем брендам и регионам в облачную сеть, используя расширенные возможности AWS для надежной масштабируемой передачи данных в режиме реального времени. После перехода на сеть данных AWS инженеры Stellantis смогут использовать наиболее подходящие для каждого проекта инструменты и интерфейс. Stellantis также ставит целью ускорить вывод на рынок новых цифровых продуктов, использующих машинное обучение AWS для обеспечения более высокого уровня персонализации и более точного диагностического обслуживания.

Компании совместно создают облачную среду для разработки продуктов под названием Virtual Engineering Workbench, обеспечивающую автоматизированные рабочие процессы для управления разработкой и тестированием программного обеспечения, высокопроизводительного моделирования, обучения моделей машинного обучения, а также сбора и анализа данных.

Центры инноваций, Agile-Auto Software and Data Academy

Stellantis недавно объявила об открытии Академии программного обеспечения для повышения квалификации и переподготовки действующих и новых сотрудников. В рамках проекта Stellantis и AWS также планируют запустить новую глобальную учебную программу под названием Agile-Auto Software and Data Academy, охватывающую программное обеспечение, данные и облачные технологии. К 2024 году Stellantis также подготовит более 5 000 разработчиков и инженеров для работы со связанными с AWS облачными технологиями для ускорения его преобразования в облачное предприятие на основе данных.

Еще больше ускорить процесс разработки и сократить время вывода на рынок новых возможностей позволит глобальная сеть центров инноваций на базе AWS, которую планируют запустить Stellantis и AWS. Участвующие в проекте эксперты из обеих компаний будут внедрять инновации, используя уникальные возможности облачных сервисов AWS.

Расширение экологичной сети доставки Amazon

На последнем этапе доставки отправлений получателям в Северной Америке и Европе Amazon с 2018 года использует десятки тысяч легких коммерческих автомобилей Stellantis, включая Ram ProMaster, Fiat Ducato, а также Peugeot и Citroën.

Для обеспечения реализации добровольно принятых на себя Amazon "Климатических обязательств", предполагающих выход к 2040 году на углеродную нейтральность, компания использует новые экологичные решения на последнем этапе доставки заказов получателям.

В рамках отдельного соглашения со Stellantis Amazon станет первым коммерческим заказчиком нового электромобиля Ram ProMaster Battery Electric Vehicle (BEV), выпуск которого Stellantis начнет в 2023 году. Автомобиль разрабатывается при участии Amazon в первую очередь как высокоэкологичное средство доставки посылок конечным получателям. Он будет использоваться компанией на всей территории Соединенных Штатов Америки. Согласно подписанных между Stellantis и Amazon долгосрочных соглашений парк автомобилей-доставщиков будет постепенно переводиться на электрическую тягу за счет ежегодного включения в него тысяч новых BEV ProMasters.

На мощном фундаменте

Соглашения между Stellantis и Amazon, о заключении которых было объявлено 5 января 2022 года, расширяют сферу взаимодействия между компаниями, успешно развивающими сотрудничество на протяжении нескольких лет. Stellantis стала первым автопроизводителем, интегрировавшим Amazon Fire TV в информационно-развлекательные системы своих автомобилей. Первыми доступ к сервису получили владельцы полностью переработанных Wagoneer и Grand Wagoneer 2022 модельного года, в ближайшее время к ним присоединятся Jeep Grand Cherokee и Chrysler Pacifica.

Stellantis также стала первым OEM-автопроизводителем, объявившим о планах запуска использующего возможности искусственного интеллекта индивидуализированного голосового помощника Alexa Custom Assistant на основе технологии Alexa. Эта технология уже сегодня используется в автомобилях Stellantis по всему миру, упрощая навигацию, воспроизведение музыки, подкастов и аудиокниг, совершение телефонных звонков, работу с календарями, прослушивание новостей и сводок погоды, интеллектуальное управление устройствами умного дома и многое другое — пользователю достаточно лишь дать Alexa соответствующую команду.

