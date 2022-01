Amazon і Stellantis починають спільну роботу над новими клієнтоорієнтованими технологіями та рішеннями

Amazon (NASDAQ: AMZN) і Stellantis N.V. (NYSE/MTA/Euronext Paris: STLA), провідний світовий автовиробник і постачальник систем мобільності, оголосили про укладання глобальних довгострокових угод, реалізація яких дозволить надати мільйонам клієнтів Stellantis нові салонні технології і рішення та стане важливим кроком на шляху переведення галузі на рейки сталого програмно-визначеного розвитку.

Завдяки участі таких підрозділів компанії Amazon, як Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS) та Amazon Last Mile, нове партнерство дозволить прискорити трансформацію Stellantis у високотехнологічну компанію екологічної мобільності. Результатом спільної роботи стане повсюдне впровадження Stellantis технологій та програмного забезпечення Amazon, включаючи розробку транспортних засобів, створення салонних підключених технологій та підготовку наступного покоління автомобільних інженерів-програмістів. Спільними зусиллями партнери створять пакет програмних продуктів та сервісів, які не тільки стануть невід'ємною частиною цифрового життя клієнтів, але й дозволять запобігти моральному старінню автомобіля завдяки регулярним бездротовим оновленням програмного забезпечення (OTA).

"Протягом останніх двох десятиліть Amazon розробляла технології, накопичувала досвід та розвивала культуру інновацій, що дозволило їй стати світовим лідером у галузі хмарних обчислень, штучного інтелекту та машинного навчання. За допомогою таких продуктів та сервісів, як Alexa, Kindle та Fire TV, ми покращуємо життя клієнтів по всьому світу, в той час як AWS стала інструментом, який дозволив тисячам компаній перетворитися самим і перетворити свою галузь. Ми з радістю починаємо співпрацювати зі Stellantis, ставлячи собі за мету перетворити автомобільну промисловість і по-новому поглянути на салонні технології", — сказав Енді Джессі, генеральний директор Amazon.

"Ми розробляємо рішення, які допоможуть Stellantis швидше запропонувати користувачам новий досвід як у плані підключеності, так і персоналізації, роблячи кожну мить в русі максимально продуманою, безпечною та адаптованою під індивідуальні потреби водія та пасажирів. Разом ми створимо основу для трансформації Stellantis із традиційного автовиробника у світового лідера розробки та конструювання з визначальною роллю програмного забезпечення", — відзначив Енді Джессі.

"Спільна робота з Amazon є невід'ємною частиною реалізації дорожньої карти з нарощування потенціалу компанії на основі розвитку внутрішніх компетенцій, так і співпраці з технологічними лідерами, яке дасть потужний імпульс розвитку однієї з наших ключових платформ STLA SmartCockpit", — заявив генеральний директор Stellantis Карлос Таварес.

"Спираючись на можливості штучного інтелекту та хмарні рішення, ми плануємо перетворити наші автомобілі на особистий житловий простір для власників і підняти на новий рівень досвід перебування у ньому. Наші автомобілі стануть для власників найпопулярнішим і найцікавішим місцем навіть тоді, коли не використовуються за своїм прямим призначенням", — відзначив Карлос Таварес.

Співпраця між двома компаніями дозволить об'єднати лідерство та новаторські підходи Amazon у сфері цифрових рішень, хмарних обчислень, штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання з передовим конструкторсько-інженерним досвідом Stellantis, що знайшло своє практичне втілення в портфелі з 14 культових автомобільних брендів. Stellantis представила свою стратегію в галузі програмного забезпечення в рамках Дня програмного забезпечення, що відбулося в грудні 2021 року.

Основні напрямки співпраці:

STLA SmartCockpit

Amazon і Stellantis займуться спільною розробкою програмного забезпечення для цифрової платформи STLA SmartCockpit, яке з 2024 року буде імплементовано на мільйонах автомобілів Stellantis по всьому світу. Програмно-визначувана платформа гармонійно впишеться у цифрове життя водія та пасажирів. З її допомогою буде створено унікальний персоналізований інтуїтивно зрозумілий досвід користувача, що включає розважальні програми, що використовують можливості штучного інтелекту, голосове управління за допомогою помічника Alexa, навігацію, технічне обслуговування, маркетплейси електронної торгівлі та платіжні сервіси.

Платформа STLA SmartCockpit буде побудована на основі створених спеціально для використання у транспортних засобах продуктів та рішень Amazon. При цьому вона матиме достатній рівень гнучкості для того, щоб Stellantis могла розробляти персоналізовані версії для конкретних брендів і моделей. Програмне забезпечення пропонуватиме через магазин додатків ретельно відібрані сервіси та можливості — відображені на інтелектуальному адаптивному інтерфейсі користувача, що показуватиме своєчасну та актуальну інформацію та функції згідно індивідуальним потребам та уподобанням кожного користувача.

STLA SmartCockpit пропонуватиме інформацію та рішення, що відповідають перевагам та інтересам клієнтів незалежно від того, які у них плани, — починаючи з відправної точки біля дверей будинку та продовжуючи у дорозі або на бездоріжжі. Наприклад, Chrysler Pacifica допоможе скласти маршрут для сімейної автопрогулянки, порекомендувавши мандрівникам мультимедійний контент, цікаві пам'ятки, ресторани та інші корисні точки в дорозі. Любителям позашляхової їзди на Jeep платформа дозволить встановити цифрового "інструктора", який допоможе відкалібрувати автомобіль, оптимізувавши його характеристики перед поїздкою пересіченою місцевістю.

Інтеграція з найкращими сервісами Amazon для розумного будинку та забезпечення безпеки дозволить клієнтам у дорозі контролювати ситуацію у себе вдома та давати команди відповідним системам. Клієнти Stellantis також зможуть керувати своїми автомобілями з дому, використовуючи будь-які пристрої з підтримкою Alexa, або за допомогою програми Alexa для смартфонів. Alexa дозволить їм, наприклад, виставити перед поїздкою комфортну температуру в салоні, записатися на техобслуговування чи замовити необхідні аксесуари.

Розробка STLA SmartCockpit ведеться за безпосередньої участі Mobile Drive, створеного у 2021 році спільного підприємства Stellantis та Foxconn. Її мета - створення революційної кабіни з цифровим управлінням та персоналізованих підключених сервісів.

Спільна розробка та інновації

У рамках цього багаторічного проекту Stellantis обрала як кращого постачальника хмарних послуг для автомобільних платформ компанію AWS. Stellantis і Amazon будуть спільно створювати наступне покоління хмарної інфраструктури для автомобільних платформ, включаючи STLA SmartCockpit.

Stellantis планує перенести поточну базу даних на моделях, що розробляються, по всіх брендах і регіонах в хмарну мережу, використовуючи розширені можливості AWS для надійної масштабованої передачі даних в режимі реального часу. Після переходу на мережу даних AWS інженери Stellantis зможуть використовувати інструменти та інтерфейс, що найбільш підходять для кожного проекту. Stellantis також ставить за мету прискорити виведення на ринок нових цифрових продуктів, що використовують машинне навчання AWS для забезпечення більш високого рівня персоналізації та більш точного діагностичного обслуговування.

Компанії спільно створюють хмарне середовище для розробки продуктів під назвою Virtual Engineering Workbench, що забезпечує автоматизовані робочі процеси для управління розробкою та тестуванням програмного забезпечення, високопродуктивного моделювання, навчання моделей машинного навчання, а також збору та аналізу даних.

Центри інновацій, Agile-Auto Software and Data Academy

Stellantis нещодавно оголосила про відкриття Академії програмного забезпечення для підвищення кваліфікації та перепідготовки чинних та нових співробітників. У рамках проекту Stellantis та AWS також планують запустити нову глобальну навчальну програму під назвою Agile-Auto Software and Data Academy, що охоплює програмне забезпечення, дані та хмарні технології. До 2024 року Stellantis також підготує понад 5 000 розробників та інженерів для роботи зі зв'язаними з AWS хмарними технологіями для прискорення його перетворення на хмарне підприємство на основі даних.

Ще більше прискорити процес розробки та скоротити час виведення на ринок нових можливостей дозволить глобальна мережа центрів інновацій на базі AWS, яку планують запустити Stellantis та AWS. Експерти з обох компаній, що беруть участь у проекті, будуть впроваджувати інновації, використовуючи унікальні можливості хмарних сервісів AWS.

Розширення екологічної мережі доставки Amazon

На останньому етапі доставки відправлень одержувачам у Північній Америці та Європі Amazon з 2018 року використовує десятки тисяч легких комерційних автомобілів Stellantis, включаючи Ram ProMaster, Fiat Ducato, а також Peugeot та Citroën.

Для забезпечення реалізації добровільно прийнятих на себе Amazon "Кліматичних зобов'язань", що передбачають вихід до 2040 року на вуглецеву нейтральність, компанія використовує нові екологічні рішення на останньому етапі доставки замовлень одержувачам.

В рамках окремої угоди зі Stellantis Amazon стане першим комерційним замовником нового електромобіля Ram ProMaster Battery Electric Vehicle (BEV), випуск якого Stellantis розпочне у 2023 році. Автомобіль розробляється за участю Amazon насамперед як високоекологічний засіб доставки посилок кінцевим одержувачам. Він буде використовуватися компанією по всій території Сполучених Штатів Америки. Згідно підписаних між Stellantis та Amazon довгострокових угод парк автомобілів-доставників поступово переводитиметься на електричну тягу за рахунок щорічного включення до нього тисяч нових BEV ProMasters.

На потужному фундаменті

Угоди між Stellantis та Amazon, про укладення яких було оголошено 5 січня 2022, розширюють сферу взаємодії між компаніями, які успішно розвивають співпрацю протягом кількох років. Stellantis стала першим автовиробником, який інтегрував Amazon Fire TV у інформаційно-розважальні системи своїх автомобілів. Першими доступ до сервісу отримали власники повністю перероблених Wagoneer та Grand Wagoneer 2022 модельного року, найближчим часом до них приєднаються Jeep Grand Cherokee та Chrysler Pacifica.

Stellantis також стала першим OEM-автовиробником, який оголосив про плани запуску індивідуалізованого голосового помічника Alexa Custom Assistant, що використовує можливості штучного інтелекту, на основі технології Alexa. Ця технологія вже сьогодні використовується в автомобілях Stellantis по всьому світу, спрощуючи навігацію, відтворення музики, подкастів та аудіокниг, здійснення телефонних дзвінків, роботу з календарями, прослуховування новин та погоди, інтелектуальне управління пристроями розумного будинку та багато іншого — користувачу достатньо лише дати Alex відповідну команду.

Amazon

Amazon керується чотирма принципами: одержимість клієнтами, а не конкурентами, пристрасть до винаходів, прагнення досконалості в роботі та перспективне мислення. Amazon прагне бути найбільш клієнтоорієнтованою компанією на Землі, найкращим роботодавцем на Землі та найбезпечнішим місцем для роботи на Землі. Відгуки клієнтів, покупки в один клік, персональні рекомендації, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, планшети Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, технологія Just Walk Out, Amazon Studios та "Кліматичні зобов'язання" — лише деякі з інноваційних рішень, розроблених Amazon. Додаткову інформацію можна отримати на сайті amazon.com/about та підписавшись на @AmazonNews.

Amazon Web Services

Понад 15 років Amazon Web Services є найбільш комплексним та широко використовуваним сервісом хмарних послуг у світі. AWS постійно розширює свою пропозицію для підтримки практично будь-яких хмарних робочих навантажень і сьогодні має більш ніж 200 повнофункціональних сервісів для обчислень, зберігання, баз даних, мереж, аналітики, машинного навчання та штучного інтелекту (ШІ), Інтернету речей (IoT), мобільних пристроїв, безпеки, гібридної, віртуальної та доповненої реальності (VR та AR), розробки, розгортання та управління мультимедіа та додатками з 84 зон доступності у 26 географічних регіонах. Компанія оголосила про плани створення ще 24 зон доступності і ще восьми регіонів AWS в Австралії, Канаді, Індії, Ізраїлі, Новій Зеландії, Іспанії, Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Мільйони клієнтів, включаючи найбільш швидко зростаючі стартапи, найбільші підприємства та провідні державні установи, довіряють AWS вирішення завдань забезпечення безперебійного функціонування інфраструктури, підвищення гнучкості систем та зниження витрат. Додаткову інформацію про AWS можна отримати на aws.amazon.com.

Про компанію Stellantis

Stellantis (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) - один з провідних світових автовиробників, що створює необхідні умови для свободи пересування за допомогою яскравих, доступних та надійних рішень у галузі мобільності. Крім багатої спадщини та широкої географічної присутності, до головних переваг групи відносяться стійкість бізнесу, величезний досвід та талановиті співробітники з різних областей, що працюють у всьому світі.

Портфель культових брендів Stellantis створений піонерами своєї справи. Вони мають пристрасть і дух суперництва, які відгукуються в серцях як їхніх співробітників, так і клієнтів. Stellantis прагне стати не найбільшим, а найкращим автовиробником, створюючи додаткову вартість для акціонерів та товариств, у яких працює. Більше про Stellantis – на сайті www.stellantis.com.