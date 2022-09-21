Amazon скасував комісію для українських підприємців

"Українські підприємці зможуть активніше масштабуватися на європейський та світовий ринок, знаходити там нових клієнтів. Це стане потужним поштовхом до популяризації України та нашого бізнесу за кордоном", - написав він.

За його словам, кілька місяців тому разом з Укрпоштою, агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine звернулися до Amazon, щоб компанія полегшила умови для українського бізнесу, який, попри війну, продовжує працювати, підтримуючи економіку країни.

Федоров також повідомив, що Amazon mazon разом з Amazon Web Services надала Україні потужності для зберігання бекапреєстрів, забезпечила підтримку на понад 35 млн доларів.