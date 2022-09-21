Amazon отменил комиссию для украинских предпринимателей

"Украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынке, находить там новых клиентов. Это станет мощным толчком к популяризации Украины и нашего бизнеса за рубежом", - написал он.

По его словам, несколько месяцев назад вместе с Укрпочтой, агентством Disqover Agency и Startup Ukraine обратились в Amazon, чтобы компания облегчила условия для украинского бизнеса, который, несмотря на войну, продолжает работать, поддерживая экономику страны.

Федоров также сообщил, что Amazon mazon вместе с Amazon Web Services предоставила Украине мощности для хранения бекапрегистров, обеспечила поддержку более чем на 35 млн долларов.