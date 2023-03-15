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Amazon розпочне тестування супутникового інтернету наступного року

Фото: Amazon розпочне тестування супутникового інтернету у 2024 році (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Amazon має намір у 2024 році вивести на навколоземну орбіту свої перші інтернет-супутники Project Kuiper та розпочати тестування супутникового інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Перші два тестові супутники Kuiper були відправлені на мис Канаверал у Флориді для підготовки до можливого запуску у травні.

Найменша модель Amazon пропонує швидкість до 100 мегабіт на секунду. Велика 30-сантиметрова квадратна антена здатна передавати 400 мегабіт за секунду, а модель розміром 50 на 70 см зможе обробляти 1 гігабіт за секунду.

Компанія не розголошує ціни на пристрої, але планує виготовляти 30-сантиметрову квадратну версію менш ніж за 400 доларів за штуку.

Раніше повідомлялося, що компанія Amazon отримала дозвіл на реалізацію Project Kuiper щодо розвитку супутникового інтернету. Передбачається, що новий проект створить конкуренцію Starlink Ілона Маска.

Також ми писали, що Amazon надає Україні 75 млн доларів підтримки. Обидві сторони вже підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік.

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