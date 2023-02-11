Конкурент Starlink. Amazon виведе на орбіту понад 3 тисячі інтернет-супутників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Amazon отримала дозвіл від Федеральної комісії зі зв'язку США на виведення в космос 3236 інтернет-супутників для забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету в усіх регіонах світу.

В Amazon чекали близько трьох років, перш ніж отримали дозвіл від американського уряду на розвиток нового проекту. У комісії заявили, що звіт, отриманий від Amazon, відповідає вимогам. Компанія двічі на рік звітуватиме перед комісією про кількість виведених та утилізованих супутників.

Також в Amazon дали гарантії, що здатні прибрати з орбіти космічні апарати після закінчення терміну експлуатації. На це компанія має 7 років. Усунення супутників зменшить ризик зіткнення з Міжнародною космічною станцією.