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Amazon припиняє відправлення товарів до Росії

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Четвер 10 березня 2022 01:11
Amazon припиняє відправлення товарів до Росії Amazon припинив доставляти товари в Росію (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Американська компанія Amazon 9 березня припинила відправлення товарів до Росії. Відповідне рішення було ухвалено у зв'язку з війною, яку розгорнула РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, тепер росіяни нічого не зможуть замовити на сайті Amazon. Також компанія припинила доступ до свого сервісу потокового відео Prime Video.

Крім того, росіянам не продаватимуть гру New World. Таке рішення компанія схвалила через жорстоку війну, яку Росія розпочала в Україні.

Наразі багато світових компанії та брендів масово відмовляються працювати у Росії.

Раніше ми повідомляли, що у МЗС назвали найбільші компанії, які залишилися на російському ринку.

Також ми писали, що телегігант WarnerMedia зупиняє роботу у РФ.

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