Amazon представила робота-ассистента

Первоначально Amazon Astro будет продаваться в США только по приглашениям и по цене 999 долларов, позднее цена повысится до 1499 долларов

Робот оснащен 10-дюймовым экраном с камерой для видеозвонков, закрепленным на шарнире с моторами, а также камеру-перископ на 12 Мп.

Устройство способно следовать за человеком во время звонков. Пользователь может задать точки, на которые Astro будет приезжать по команде, а также помечать комнаты как запретные для посещения.

В корпусе Amazon Astro есть ниша для перевозки вещей массой до 2 кг. В нишу встроена зарядка USB-C, которую также можно использовать для подключения аксессуаров - в частности, тонометра от OMRON.

Amazon позиционирует Astro вместе с двумя новыми подписками. Сервис Ring Protect Pro (от 20 долларов в месяц) позволяет задавать маршруты патрулирования, включать сирену, вызывать экстренные службы по громкой связи и сохранять результаты видеонаблюдения.

Alexa Together (19 долларов в месяц или 199 долларов в год) предназначен для ухода за пожилыми людьми и общения с ними. В эту подписку, в частности, входят определение падения и экстренная горячая линия. Первые модели Amazon Astro будут поставляться с подпиской на шесть месяцев Ring Protect Pro.