Amazon представила робота-асистента

Спочатку Amazon Astro буде продаватися в США тільки за запрошеннями та за ціною 999 доларів, пізніше ціна підвищиться до 1499 доларів

Робот оснащений 10-дюймовим екраном з камерою для відеодзвінків, закріпленим на шарнірі з моторами, а також камеру-перископ на 12 Мп.

Пристрій здатний слідувати за людиною під час дзвінків. Користувач може задати точки, на які Astro буде приїжджати за командою, а також позначати кімнати як заборонені для відвідування.

У корпусі Amazon Astro є ніша для перевезення речей масою до 2 кг.у нішу вбудована зарядка USB-C, яку також можна використовувати для підключення аксесуарів - зокрема, тонометра від OMRON.

Amazon позиціонує Astro разом з двома новими підписками. Сервіс Ring Protect Pro (від 20 доларів в місяць) дозволяє задавати маршрути патрулювання, включати сирену, викликати екстрені служби по гучному зв'язку і зберігати результати відеоспостереження.

Alexa Together (19 доларів на місяць або 199 доларів на рік) призначений для догляду за людьми похилого віку та спілкування з ними. У цю підписку, зокрема, входять визначення падіння та екстрена гаряча лінія. Перші моделі Amazon Astro будуть поставлятися з підпискою на шість місяців Ring Protect Pro.