Amazon представила робота-асистента

Компанія Amazon, відома в тому числі як розробник голосового асистента Alexa, анонсувала робота на колесах Astro. Пристрій може виконувати завдання, характерні для розумних колонок з екраном, і при цьому переміщатися по будинку, сканувати та запам'ятовувати його кімнати, а за відсутності господарів - служити системою відеоспостереження за будинком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Спочатку Amazon Astro буде продаватися в США тільки за запрошеннями та за ціною 999 доларів, пізніше ціна підвищиться до 1499 доларів
Робот оснащений 10-дюймовим екраном з камерою для відеодзвінків, закріпленим на шарнірі з моторами, а також камеру-перископ на 12 Мп.
Пристрій здатний слідувати за людиною під час дзвінків. Користувач може задати точки, на які Astro буде приїжджати за командою, а також позначати кімнати як заборонені для відвідування.
У корпусі Amazon Astro є ніша для перевезення речей масою до 2 кг.у нішу вбудована зарядка USB-C, яку також можна використовувати для підключення аксесуарів - зокрема, тонометра від OMRON.
Amazon позиціонує Astro разом з двома новими підписками. Сервіс Ring Protect Pro (від 20 доларів в місяць) дозволяє задавати маршрути патрулювання, включати сирену, викликати екстрені служби по гучному зв'язку і зберігати результати відеоспостереження.
Alexa Together (19 доларів на місяць або 199 доларів на рік) призначений для догляду за людьми похилого віку та спілкування з ними. У цю підписку, зокрема, входять визначення падіння та екстрена гаряча лінія. Перші моделі Amazon Astro будуть поставлятися з підпискою на шість місяців Ring Protect Pro.
Нагадаємо, американський уряд відхилив пропозицію засновника Amazon і компанії Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса з виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на місяць. Він пропонував укласти контракт на два мільярди доларів.