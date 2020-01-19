В Алжире при столкновении двух автобусов погибли 12 человек

В Алжире в результате столкновения двух автобусов погибли 12 человек и еще 46 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Khaleej times.

Сообщается, что авария произошла в воскресенье 19 января в юго-восточной части Алжира, когда два автобуса врезались друг в друга в селе Стил в провинции Эль-Уэд, унеся жизни 12 человек и ранив еще 46. Авария произошла в час ночи по местному времени.

Гражданская оборона Алжира заявила, что пятеро раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, на автомагистрали в американском штате Пенсильвания произошла авария с участием туристического автобуса, грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии пять человек погибли, около 60 пострадали. Их доставили в больницу. По мнению врачей, пострадавшие возрастом от 7 до 67 лет выживут, однако двое пациентов остаются в критическом состоянии.

Инцидент произошел, когда туристический автобус с пассажирами вышел из-под контроля на повороте горной дороги и перевернулся. В автобус врезались две фуры, а с ними столкнулась еще одна фура и легковой астомобиль. Уточняется, что ДТП произошло в недалеко от Питтсбурга.