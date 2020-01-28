В Алжире разбился военный самолет, есть погибшие

В результате крушения военного самолета СУ-30 в алжирской провинции Уум-эль-Буаги в 500 км (300 миль) к востоку от Алжира погибли два пилота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что президент Алжира Абдельмаджид Теббоун написал в твиттере рано во вторник, подтвердив гибель двух пилотов и заявив, что самолет является учебным.

Никакого немедленного подтверждения причины катастрофы не было.

Напомним, афганский местный телеканал 1TV сообщал об авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Отмечалось, что на борту находились 83 человека.

РБК-Украина писало, что Министерстве обороны США (Пентагон) подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) Америки.

Напомним, вертолет американским баскетболистом Коби Брайантом, упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места крушения вертолета.