В Алжире в рамках борьбы с коррупцией арестовали пять миллиардеров

Фото: протесты в Алжире (twitter.com/khaleddrareni)

Некоторые из арестованных поддерживают тесные связи с ушедшим в отставку президентом

В Алжире в рамках антикоррупционного расследования правоохранители арестовали пять миллиардеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным государственного телевидения страны, некоторые из арестованных поддерживают тесные связи с ушедшим в отставку президентом Абдельазизом Бутефликой.

Накануне бывший премьер-министр Ахмед Уяхья и действующий министр финансов Мухаммед Лукаль были вызваны в суд по делу о предполагаемом нецелевом использовании бюджетных средств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента от должности.

Ранее заявление президента Алжира Абдельазиза Бутефлика о намерении объявить о своей отставке появилось на фоне массовых протестов в стране против его пятого срока при власти.

В частности, несколько недель продолжаются масштабные протесты. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. Тогда полиция начала разгонять собравшихся на акцию с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа. В ходе протестов пострадали сотни человек.