В Алжирі в рамках боротьби з корупцією заарештували п'ять мільярдерів

Фото: протести в Алжирі (twitter.com/khaleddrareni)

Деякі із заарештованих підтримують тісні зв'язки з колишнім президентом

В Алжирі в рамках антикорупційного розслідування правоохоронці заарештували п'ять мільярдерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними державного телебачення країни, деякі із заарештованих підтримують тісні зв'язки колишнім президентом Абдельазізом Бутефлікою.

Напередодні колишній прем'єр-міністр Ахмед Уях'я і діючий міністр фінансів Мухаммед Лукаль були викликані в суд у справі про ймовірне нецільове використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Алжиру Абдельазіза Бутефліка подав у відставку 2 квітня, після того як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаід Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

Раніше заява президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка про намір оголосити про свою відставку з'явилась на тлі масових протестів в країні проти його п'ятого терміну при владі.

Зокрема, кілька тижнів тривають масштабні протести. Спочатку їх учасники виступали проти передбачуваного п'ятого президентського терміну 82-річного Абдельазіза Бутефліки. Тоді поліція почала розганяти присутніх на акцію з допомогою гумових куль, водометів і сльозогінного газу. У ході протестів постраждали сотні людей.