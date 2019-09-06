В Алжире протестуют против временного правительства, и требуют его отставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prensa Latina.

Сотни протестующих требуют отставки представителей временного правительства.

"Сотни протестующих прошли в пятницу, 6 сентября, по главным улицам столицы Алжира, чтобы повторить политические требования, среди которых отстранения от власти представителей действующего временного правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество протестующих может увеличиться в ближайшие дни, поскольку студенты, главные участники предыдущих протестов, вернулись в город после летних каникул.

Новые протесты происходят через несколько дней после того, как глава военных генерал-лейтенант Ахмед Гайха Салах призвал временное правительство организовать проведение президентских выборов в декабре.

Алжире 10 мая начались массовые протесты с требованием устранения правящей элиты страны. Демонстранты требовали отстранения от власти политиков, которые руководят страной с 1962 года.

Массовые акции протеста в Алжире начались еще в марте, когда 82-летний президент Бутерфлика, который занимал должность в течение 20 лет, объявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок. В начале апреля он подал в отставку, однако протесты не прекратились.