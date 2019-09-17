В Алжире начались массовые протесты против выборов

В Алжире сотни местных жителей прошли маршем против выборов, назначенных на декабрь месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что протестующие требуют очистить власть от старого режима. Участники марша вышли на акцию протеста с лозунгами: "мы не будем голосовать, пока люди из режима не будут удалены".

Отметим, выборы президента Алжира, после очередных акций протестов, были назначены на 12 декабря этого года. Такое решение было принято временным правительством в воскресенье 15 сентября. На данный момент страной правит временный президент Абделькадер Бенсалах.

Напомним, массовые протесты в Алжире начались 10 мая. Главным требованием участников протестов было устранение правящей элиты страны. Демонстранты требовали отстранения от власти политиков, которые руководят страной с 1962 года.

Изначально выборы президента Алжира были назначены на 4 июля. Однако накануне голосования было принято решение об отмене выборов в связи с тем, что был всего один кандидат на должность главы государства.



