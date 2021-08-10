В Алжирі лісові пожежі дісталися житлових будинків: є загиблі та постраждалі
В Алжирі лісові пожежі виникли біля житлових будинків. В результаті 3 людини загинули, 4 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Державне інформаційне агентство країни повідомило про наслідки пожежі, яка виникла в гірських районах на сході від столиці Алжир. Вогонь досяг житлових будинків і жителям довелося тікати від стихії.
В результаті пожежі троє людей загинули, ще четверо постраждали.
Кілька пожеж намагаються стримувати рятувальники й вертольоти. Вогонь також загрожує провінції Тізі-Узу, яка знаходиться приблизно в 100 км (62 милях) від Алжиру.
Нагадаємо, що в Алжирі сталася аварія українського літака АН-12. В результаті загинули члени екіпажу.
Також повідомлялося, що в Алжирі зіткнулися два автобуси. Це призвело до 20 жертв і десятків постраждалих.