В Алжирі лісові пожежі дісталися житлових будинків: є загиблі та постраждалі

В Алжирі лісові пожежі виникли біля житлових будинків. В результаті 3 людини загинули, 4 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державне інформаційне агентство країни повідомило про наслідки пожежі, яка виникла в гірських районах на сході від столиці Алжир. Вогонь досяг житлових будинків і жителям довелося тікати від стихії.

В результаті пожежі троє людей загинули, ще четверо постраждали.