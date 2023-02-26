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Алжир відновлює роботу посольства у Києві

Фото: Алжир відновлює роботу посольства у Києві (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Алжир планує відновити роботу посольства у Києві, яку призупиняли у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це рішення входить в рамки збереження інтересів алжирської держави та інтересів національної спільноти в цій країні", - повідомили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що рішення про відкриття посольства набуде чинності якнайшвидше. Посольством керуватиме тимчасово повірений.

Зазначимо, що посольство призупинило роботу у Києві в березні 2022 року після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, 16 лютого Ізраїль відновив роботу посольства у Києві.

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