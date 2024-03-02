На Алясці виявили об'єкт, схожий на шпигунський аеростат, - CNN

Об'єкт знайшли рибалки та відправили його фотографії правоохоронцям. Джерела телеканалу зазначили, що невідомо точно, чи є знайдений об'єкт аеростатом. Однак у ФБР попередньо зазначили, що це повітряна куля спостереження іноземного уряду.

Агенти ФБР мають намір зустрітися з рибалками, коли вони прибудуть до порту. Після цього об'єкт відправлять на аналіз до лабораторії бюро у штаті Вірджинія.

Китайські повітряні кулі над територією США

На початку лютого 2023 року на півночі США виявили висотний аеростат-зонд. Згодом військові встановили, що об'єкт є китайською розвідувальною повітряною кулею.

Першу кулю американські військові збили 4 лютого. Згодом над територією різних штатів були збиті ще чотири схожих об'єкти.

У Вашингтоні припускають, що попри збиття, Китаю вдалося зібрати інформацію з кількох секретних американських військових об'єктів. Водночас у Пентагоні не змогли підтвердити, чи вдалося Пекіну отримати розвіддані в режимі реального часу.

Китай офіційно заявив, що об'єкти були метеорологічними аеростатами та звинуватив адміністрацію Байдена у надто гострій та нервовій реакції. Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що це був метеорологічний аеростат, який випадково потрапив до американського повітряного простору.

Співробітники американської розвідки встановили, що китайська повітряна куля використовувала для зв'язку американського інтернет-провайдера.

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