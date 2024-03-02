UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Алясці виявили об'єкт, схожий на шпигунський аеростат, - CNN

Фото: у США виявили кулю, схожу на шпигунський аеростат (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Сполучених Штатах біля узбережжя штату Аляска рибальське судно помітило аеростат, який може виявитися "шпигунською кулею" іноземного уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Об'єкт знайшли рибалки та відправили його фотографії правоохоронцям. Джерела телеканалу зазначили, що невідомо точно, чи є знайдений об'єкт аеростатом. Однак у ФБР попередньо зазначили, що це повітряна куля спостереження іноземного уряду.

Агенти ФБР мають намір зустрітися з рибалками, коли вони прибудуть до порту. Після цього об'єкт відправлять на аналіз до лабораторії бюро у штаті Вірджинія.

Китайські повітряні кулі над територією США

На початку лютого 2023 року на півночі США виявили висотний аеростат-зонд. Згодом військові встановили, що об'єкт є китайською розвідувальною повітряною кулею.

Першу кулю американські військові збили 4 лютого. Згодом над територією різних штатів були збиті ще чотири схожих об'єкти.

У Вашингтоні припускають, що попри збиття, Китаю вдалося зібрати інформацію з кількох секретних американських військових об'єктів. Водночас у Пентагоні не змогли підтвердити, чи вдалося Пекіну отримати розвіддані в режимі реального часу.

Китай офіційно заявив, що об'єкти були метеорологічними аеростатами та звинуватив адміністрацію Байдена у надто гострій та нервовій реакції. Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що це був метеорологічний аеростат, який випадково потрапив до американського повітряного простору.

Співробітники американської розвідки встановили, що китайська повітряна куля використовувала для зв'язку американського інтернет-провайдера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News