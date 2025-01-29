На Алясці розбився американський винищувач F-35 (відео)

У Сполучених Штатах на півострові Аляска розбився винищувач F-35. Пілот встиг катапультуватися і вижив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Інцидент стався вранці у вівторок, 28 січня.
Командир 354-го винищувального крила, полковник Пол Таунсенд зазначив, що винищувач розбився під час навчань на базі Військово-повітряних сил (ВПС) Ейельсон, що розташована приблизно за 40 кілометрів на південь від Фербенкса.
Пілот оголосив про аварійну ситуацію в польоті, але встиг катапультуватися і зараз перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в медичному закладі.
Літак зазнав серйозних пошкоджень.
Таунсенд додав, що ВПС проведуть "ретельне розслідування щоб звести до мінімуму ймовірність повторення подібних інцидентів".
F-35 Lightning II - родина малопомітних багатоцільових винищувачів п'ятого покоління, розроблена американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company.
Літак виготовляється у трьох варіантах: для потреб ВПС США (наземний винищувач), для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії (винищувач з урізаним злетом і вертикальним приземленням), і для потреб ВМС США (палубний винищувач).
F-35 здатен перебувати в повітрі більше 12 годин за один виліт. Це дозволяє дістатися майже будь-якої точки Північної півкулі в межах однієї місії.
15 січня два норвезькі літаки F-35 піднімалися для захисту повітряного простору Польщі під час ракетної атаки РФ проти України. Такий виліт авіації НАТО стався вперше.
У грудні нідерландські F-35 перехопили над Балтійським морем російські літаки з надзвуковими ракетами.
Навесні 2024 року винищувач F-35A сертифікували для застосування авіабомб з ядерним зарядом.
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