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На Аляске землетрясение вызвало угрозу цунами

Вторник 20 октября 2020 14:33
На Аляске землетрясение вызвало угрозу цунами
Фото: зафиксированые толчки (statik4.msc-csem.org)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 20 октября, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Из-за этого там возникла угроза цунами.

Об этом сообщил Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами.

Эпицентр толчков находился примерно в 107 километрах от города Санд-Пойнт. Также толчки ощущались в Чигнике, Уналашке, Манокотаке, Южном Накнеке и на полуострове Кенай.

Местные жители опубликовали видео со звуком сирен, предупреждающих об опасности цунами, после землетрясения.

Напомним, в конце июля на Аляске произошло мощное землетрясение. Тогда предупреждали о цунами в пределах 300 километров.

Также РБК-Украина писало, что в июне в результате землетрясения возле мексиканского штата Оахака погибли четверо людей.

Тогда после землетрясения объявили об угрозе цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

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