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На Алясці аварійно сів літак зі школярами: 1 людина загинула, 11 травмовано

Новини » В світі    19.10.2019 - 01:10
На Алясці аварійно сів літак зі школярами: 1 людина загинула, 11 травмовано
Ілюстративне фото (twitter.com/Martgenia)

Пасажирський літак викотився за межі посадкової смуги і повис над водою

Комерційний літак, що перевозив 42 людини, включаючи команду з плавання середньої школи, зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення в аеропорту Уналашка на Алеутських островах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

При посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги на 120 метрів і ледь не впав у водойму. За заявою авіакомпанії, на борту літака перебували 39 пасажирів і три члени екіпажу.

В результаті інциденту загинув 38-річний чоловік з Вашингтона.

В заяві міста Уналашка говориться, що після аварії 11 осіб були доставлені в місцеву клініку. Їхны травми варіювалися від незначних до критичних.

Тренер команди, яка зустрічала літак, повідомила, що екіпаж посадив його з другої спроби, але не зміг скинути швидкість. Як повідомили в школі, команда з плавання була в порядку і їла піцу невдовзі після події.

За словами очевидця, рейс з Анкоріджа в Датч-Харбор приземлився приблизно в 500 метрах від аеропорту, біля води.

Як повідомляє радіо KUCB, пілоти не змогли посадити літак з першої спроби через сильний вітер.

"Їм довелося робити захід на друге коло. Під час другої спроби літак приземлився і почав сповільнюватися, однак не зміг зупинитися і в результаті викотився за межі ЗПС", - сказала керуюча міста Уналашка Ерін Рейндерс.

Причина трагедії встановлюється.

Нагадаємо, 16 жовтня в Литві Вільнюський міжнародний аеропорт евакуювали через ручної димової гранати, яку виявили у багажі одного з пасажирів.

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