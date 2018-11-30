На Алясці стався землетрус, є загроза цунамі

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Землетрус стався магнітудою 7,0

На Алясці в п'ятницю, 30 листопада, відбувся землетрус, є загроза цунамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Відзначимо, що в Геологічній службі США повідомили, що землетрус стався магнітудою 7,0. Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 13 км від міста, осередок землетрусу залягав на глибині 40 км. Після цього в 4 км від міста стався повторний землетрус магнітудою 5,8.

Крім того, Національний центр попередження про цунамі повідомив, що через землетрус, є загроза цунамі.

Нагадаємо, у серпні на Алясці сталося 102 землетрусу магнітудою від 2,5 до 6,4 балів.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 11 кілометрів, в 65 кілометрах на північний захід від міста Кактовик. Загальна кількість підземних поштовхів склала 102 рази. Їх магнітуда коливається від 2,4 бала до 6,4.

Крім того, в Чилі стався землетрус магнітудою 6,2. Епіцентр землетрусу знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке. Вогнище залягало на глибині 100 км.