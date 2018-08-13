На Аляске произошли землятрясения магнитудой от 2,5 до 6,4 баллов

Самые сильные толчки произошли около города Кактовик

За последние сутки на Аляске произошло 102 землетрясения магнитудой от 2,5 до 6,4 баллов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине в 11 километров, в 65 километрах к юго-западу от города Кактовик.

Общее количество подземных толчков составило 102 раза. Их магнитуда колеблется от 2,4 балла до 6,4.

Информация о пострадавших или разрушениях в следствии землетрясения не поступало. Об угрозах цунами объявлено также не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в следствии землетрясения в Индонезии число погибших возросло до 381. Губернатор пострадавшей провинции подчеркнул, что состояние 670 человек оценивается как очень тяжелое.