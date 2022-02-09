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Альянс авторитарных режимов РФ и Китая? У Путина ответили на слова Борреля

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Москва, Среда 09 февраля 2022 12:18
Альянс авторитарных режимов РФ и Китая? У Путина ответили на слова Борреля Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В ЕС ранее заявили, что Китай и Россия могут создать мощный альянс двух авторитарных стран. В Кремле заявили, что Евросоюз якобы не может давать таких оценок странам.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

По его словам, у ЕС нет права давать оценки России и Китаю подобные тем, которые озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы абсолютно не согласны. Во-первых с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки РФ и КНР. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой", - заявил Песков.

Боррель, комментируя совместное заявление Китая и России, опубликованное по итогам визита Владимира Путина в Китай, называл его основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов.

Напомним, в Пекине прошла встреча Путина и Си Цзиньпиня. По ее итогам лидеры РФ и Китая выступили с заявлением, в том числе по НАТО и "гарантиям безопасности" в Европе.

Отметим, Столтенберг ответил президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину относительно расширения НАТО.

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