Альянс авторитарних режимів РФ і Китаю? У Путіна відповіли на слова Бореля
В ЄС раніше заявили, що Китай і Росія можуть створити потужний альянс двох авторитарних країн. У Кремлі заявили, що Євросоюз нібито не може давати таких оцінок країнам.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.
За його словами, у ЄС немає права давати оцінки Росії і Китаю подібні до тих, які озвучив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
"Ми абсолютно не згодні. По-перше з оцінкою того, що мова йде про авторитарні режими. Ми не думаємо, що ЄС має право давати такі оцінки РФ і КНР. Ми великі суверенні країни зі своєю політичною системою", - заявив Пєсков.
Боррель, коментуючи спільну заяву Китаю і Росії, опубліковану за підсумками візиту Володимира Путіна в Китай, називав його підставою для потужного альянсу двох авторитарних режимів.
Нагадаємо, у Пекіні пройшла зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня. За її підсумками лідери РФ і Китаю виступили із заявою, в тому числі по НАТО і "гарантіям безпеки" в Європі.
Зазначимо, Столтенберг відповів президенту РФ Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО.