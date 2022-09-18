UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Альварес выиграл третий бой против Головкина и сохранил чемпионские пояса в суперсреднем весе

Фото: Сауль "Канело" Альварес защитил 4 чемпионских титула (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес в главном поединке вечера бокса в Неваде победил Геннадия Головкина из Казахстана по решению судейской коллегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

32-летний боксер выиграл титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. "Канело" сохранил за собой титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO.

Бой Альварес – Головкин продолжался все 12 раундов. Мексиканский боксер одержал победу по единогласному решению судей – 116:112, 115:113, 115:113. Для "Канело" эта победа стала 58-й в карьере при двух поражениях (Мейвезеру и Биволу) и двух ничьих.

За сражение Альварес в целом выбросил 487 ударов с точностью 27%. В частности, 85 из них являлись силовыми попаданиями (39%). Головкин всего нанес больше ударов сопернику, но с худшей точностью (23%) и меньшим количеством силовых (только 46).

Отчетный поединок стал третьим в противостоянии Альвареса и Головкина. В сентябре 2017 года первое сражение завершилось скандальной ничьей. В свою очередь в реванше год спустя "Канело" победил казаха по очкам.

Напомним, что украинец Усик выбрал следующего соперника для боя в хевивейте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс