Альварес виграв третій бій проти Головкіна та зберіг чемпіонські пояси в суперсередній вазі

32-річний боксер виграв титульний бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. "Канело" зберіг за собою титули за версіями IBF, WBC, WBA Super та WBO.

Бій Альварес – Головкін тривав усі 12 раундів. Мексиканський боксер здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів – 116:112, 115:113, 115:113. Для "Канело" ця звитяга стала 58-ю у кар'єрі при двох поразках (Мейвезеру та Біволу) і двох нічиїх.

Упродовж бою Альварес загалом викинув 487 ударів із точністю 27%. Зокрема, 85 із них були силовими вилучаннями (39%). Головкін усього завдав більше ударів супернику, але з гіршою точністю (23%) та меншою кількістю силових (лише 46).

Звітний поєдинок став третім у протистоянні Альвареса та Головкіна. У вересні 2017 року перший бій завершився скандальною нічиєю. Натомість у реванші через рік "Канело" переміг казаха за очками.