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Альварес виграв третій бій проти Головкіна та зберіг чемпіонські пояси в суперсередній вазі

Фото: Сауль "Канело" Альварес захистив 4 чемпіонські титули (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорців

Мексиканець Сауль "Канело" Альварес у головному двобої вечора боксу в Неваді переміг Геннадія Головкіна з Казахстану за рішенням суддівської колегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

32-річний боксер виграв титульний бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. "Канело" зберіг за собою титули за версіями IBF, WBC, WBA Super та WBO.

Бій Альварес – Головкін тривав усі 12 раундів. Мексиканський боксер здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів – 116:112, 115:113, 115:113. Для "Канело" ця звитяга стала 58-ю у кар'єрі при двох поразках (Мейвезеру та Біволу) і двох нічиїх.

Упродовж бою Альварес загалом викинув 487 ударів із точністю 27%. Зокрема, 85 із них були силовими вилучаннями (39%). Головкін усього завдав більше ударів супернику, але з гіршою точністю (23%) та меншою кількістю силових (лише 46).

Звітний поєдинок став третім у протистоянні Альвареса та Головкіна. У вересні 2017 року перший бій завершився скандальною нічиєю. Натомість у реванші через рік "Канело" переміг казаха за очками.

Нагадаємо, що українець Усик обрав наступного суперника для бою в хевівейті.

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Бокс