Альварес переміг Берлангу, але втратив титул абсолютного чемпіона світу

34-річний мексиканець завдав опоненту першої поразки в професіональній кар'єрі. Бій тривав усі 12 раундів.

Альварес відправив американця в нокдаун у 3-му раунді. Утім, Берланга зумів піднятися і продовжив поєдинок. Зрештою, суперники подолали повну дистанцію бою, а судді одностайно віддали перевагу чемпіону (118:109, 118:109, 117:110).

Альварес зберіг чемпіонські пояси WBA, WBC, WBO в другій середній вазі. Водночас він перестав бути абсолютним чемпіоном дивізіону. Кілька місяців тому Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала його зустрітися з німцем Вільямом Скаллою, але мексиканський боксер віддав перевагу поєдинку проти Берланги.

Як наслідок, IBF позбавила "Канело" титулу. Тепер він залишається володарем трьох поясів провідних боксерських організацій. Статистика Альвареса в профі-рингу – 62 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки.