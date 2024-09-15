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Альварес победил Берлангу, но потерял титул абсолютного чемпиона мира

Фото: Сауль Альварес в очередной раз защитил титулы от посягательств соперников (x.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес одолел американца Эдгара Берлангу в 12-раундовом бою в Неваде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

34-летний мексиканец нанес оппоненту первое поражение в профессиональной карьере. Бой длился все 12 раундов.

Альварес отправил американца в нокдаун в 3-м раунде. Впрочем, Берланга сумел подняться и продолжил поединок. В конце концов, соперники преодолели полную дистанцию ​​боя, а судьи единогласно отдали предпочтение чемпиону (118:109, 118:109, 117:110).

Альварес сохранил чемпионские пояса WBA, WBC, WBO во втором среднем весе. В то же время он больше не является абсолютным чемпионом дивизиона. Несколько месяцев назад Международная боксерская федерация (IBF) обязала его встретиться с немцем Уильямом Скаллой, но мексиканский боксер предпочел поединок против Берланги.

Как следствие, IBF лишила "Канело" титула. Теперь он остается обладателем трех поясов ведущих боксерских организаций. Статистика Альвареса в профи-ринге – 62 победы, 2 ничьих, 2 поражения.

К слову, ранее Усик возглавил рейтинг самых оплачиваемых спортсменов Украины в 2024 году.

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