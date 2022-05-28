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Альтернативы украинским флагам на Донбассе быть не может, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ВСУ отважно обороняют Донбасс, защищают регион так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Как и предполагалось, на Донецком направлении сложилась очень тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что нет, и никогда не будет никакой реальной альтернативы украинским флагам на Донбассе. Он также отметил, что если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, Украина все равно восстановит каждый город и каждую общину.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов на территории Донецкой области. В результате обстрела уничтожено здание, в котором находилось более 20 российских офицеров.

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