Альтернативи українським прапорам на Донбасі бути не може, - Зеленський

"Як і передбачалося, на Донецькому напрямку склалася дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягти тих цілей, які сподівалися реалізувати вже через перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація", - підкреслив Зеленський.

Президент України заявив, що ні, і ніколи не буде ніякої реальної альтернативи українським прапорам на Донбасі. Він також зазначив, що якщо окупанти думають, що Лиман або Сєвєродонецьк будуть їх, то вони помиляються. Донбас буде українським. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнування і страждання, Україна все одно відновить кожне місто і кожну громаду.