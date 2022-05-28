RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Альтернативи українським прапорам на Донбасі бути не може, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні ЗСУ відважно обороняють Донбас, захищають регіон так, як дозволяє наявний на сьогоднішній день оборонний ресурс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Як і передбачалося, на Донецькому напрямку склалася дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягти тих цілей, які сподівалися реалізувати вже через перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація", - підкреслив Зеленський.

Президент України заявив, що ні, і ніколи не буде ніякої реальної альтернативи українським прапорам на Донбасі. Він також зазначив, що якщо окупанти думають, що Лиман або Сєвєродонецьк будуть їх, то вони помиляються. Донбас буде українським. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнування і страждання, Україна все одно відновить кожне місто і кожну громаду.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили передовий командний пункт російських окупантів на території Донецької області. В результаті обстрілу знищено будівлю, в якій знаходилося понад 20 російських офіцерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниДонбасВторгнення Росії до України