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Альтернативный источник белка: в ЕС одобрили сушеных мучных червей как продукт питания

Новина українською → Брюссель, Среда 05 мая 2021 17:42
Альтернативный источник белка: в ЕС одобрили сушеных мучных червей как продукт питания Фото: полки с продуктами в супермаркете (Виталий Носач РбК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Все 27 стран Европейского Союза одобрили предложение о выпуске на рынок ЕС в качестве продукта питания желтых червей. Единственное предостережение - у некоторых людей может возникать аллергическая реакция.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на решение комитета по растениям, животным, продовольствию и корму (PAFF Committee).

“Сушеные желтые мучные червячки в ближайшее время могут попасть на полки супермаркетов и в рестораны по всей Европе. 27 стран Европейского Союза одобрили предложение вывести на рынок личинки хрущака мучного в качестве “нового продукта питания”, - говорится в сообщении.

Решение представителей стран ЕС было принято после того, как Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовало научное исследование о безопасности употребления в пищу мучных червей. В документе отмечается, что их можно есть в целом виде или перемолотыми в порошок. Эти черви являются богатой белком закуской и могут быть составным ингредиентом других продуктов.

Единственное предостережение при употреблении мучных червей - возможность аллергической реакции у людей, у которых имеется предрасположение к аллергии на ракообразных и пылевых клещей.

Ожидается, что в ближайшие недели будет принято постановление Евросоюза об использовании в пищу сухих желтых червей.

EFSA признала желтых мучных червей пригодными для употребления в пищу в середине января 2021 года. Отмечалось, что насекомые не только безвредны для организма человека, но и богаты белком, жиром и клетчаткой.

Напомним, 29 апреля парламент Китая принял закон о борьбе с расточительным использованием продуктов, который вступил в силу сразу после одобрения. Закон, который состоит из 32 статей, предусматривает введение штрафов за пропаганду переедания.

Отметим, в августе прошлого года Си Цзиньпин заявил, что нужно положить конец расточению продуктов, призвав принять соответствующий закон и усилить контроль. Он также призвал китайцев экономить еду.

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