В Китае будут штрафовать за пропаганду переедания и расточительство в еде

Парламент Китая в минувший четверг, 29 апреля, принял закон о борьбе с расточительным использованием продуктов, который вступил в силу сразу после одобрения. Закон, который состоит из 32 статей, предусматривает введение штрафов за пропаганду переедания.

Согласно закону, наказывать будут заведения общественного питания, которые расточают еду, или вводят посетителей в заблуждение, заставляя их заказывать слишком много еды, а также людей, снимающих видео о чрезмерном переедании.

Принятый китайским парламентом закон предусматривает штраф в размере 10 тысяч юаней (1540 долларов) для ресторанов, если они будут заставлять посетителей покупать чрезмерное количество еды.

За создание либо транслирование программ или роликов о переедании сначала будут предупреждать, а потом наказывать максимальным штрафом 100 тысяч юаней (15 400 долларов), если нарушители "не исправят свое поведение" после предупреждения.

Как пишет агентство, китайский лидер Си Цзиньпин с 2012 года неоднократно подчеркивал на необходимости прекратить "выбрасывать продукты".