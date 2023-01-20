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Альтернатива ЗНО. Як у 2023 році проходитиме мультитест: відповіді на головні питання

Фото: стало відомо, як у 2023 році проходитиме мультипредметний тест (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг щодо моделі вступної кампанії у 2023 році в умовах воєнного стану.

Які предмети будуть на тестуванні

У 2023 році тестування для вступу в заклади вищої освіти України абітурієнти проходитимуть з двох обов'язкових предметів, а також одного предмету за вибором, а саме:

  • обов'язкові предмети - українська мова та математика.
  • предмети за вибором - історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія.

Тривалість тестування

Час на складання мультитесту складає 180 хвилин і проходить в один день, вступник самостійно розподіляє час між блоками.

Якими будуть завдання

Усі завдання відповідатимуть чинним програмам Зовнішнього незалежного оцінювання, а в тестах буде використано завдання, розроблені для ЗНО.

Буде 30 завдань з української мови, 22 - з математики. З історії України - 30, з іноземних мов - 32, з фізики - 20, з біології та хімії - по 30.

Де проходитиме мультитест

Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти у населених пунктах України та деяких країнах за кордоном.

Коли проходитиме тестування

Передбачено основну сесію, яка відбудеться в червні, а додаткова запланована на червень і липень.

Додамо, що реєстрація учасників проходитиме у квітні, підтвердження участі в мультитесті та остаточний вибір місця проходження - в травні. Вступ до вишів передбачено на липень і серпень.

Зазначимо, що через повномасштабну війну минулого року абітурієнти в Україні вже складали мультипредметний тест, який став альтернативою ЗНО.

Нагадаємо, раніше ми також писали про те, що Міносвіти запропонувало скасувати для учнів 4-х і 9-х класів державну підсумкову атестацію (ДПА) цього року.

Також стало відомо, що українську мову включать до іспитів у польських школах.

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