Альтернатива ВНО. Как в 2023 году будет проходить мультитест: ответы на главные вопросы

Какие предметы будут на тестировании

В 2023 году тестирование для поступления в высшие учебные заведения Украины абитуриенты будут проходить по двум обязательным предметам, а также одному предмету по выбору, а именно:

обязательные предметы - украинский язык и математика.

предметы по выбору - история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия.

Продолжительность тестирования

Время на составление мультитеста составляет 180 минут и будет проходить в один день, поступающий самостоятельно распределяет время между блоками.

Какими будут задачи

Все задачи будут отвечать действующим программам Внешнего независимого оценивания, а в тестах будут использованы задачи, разработанные для ВНО.

Будет 30 задач по украинскому языку, 22 - по математике. По истории Украины - 30, по иностранным языкам - 32, по физике - 20, по биологии и химии - по 30.

Где будет проходить мультитест

Тестирование будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений в населенных пунктах Украины и некоторых странах за рубежом.

Когда будет проходить тестирование

Предусмотрена основная сессия, которая состоится в июне, а дополнительная запланирована на июнь и июль.

Добавим, что регистрация участников будет проходить в апреле, подтверждение участия в мультитесте и окончательный выбор места прохождения - в мае.

Поступление в вузы предусмотрено на июль и август.

Отметим, что из-за полномасштабной войны в прошлом году абитуриенты в Украине уже сдавали мультипредметный тест, который стал альтернативой ВНО.

Напомним, ранее мы также писали о том, что Минобразования предложило отменить для учащихся 4-х и 9-х классов государственную итоговую аттестацию (ГИА) в этом году.

Также стало известно, что украинский язык включат в экзамены в польских школах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.