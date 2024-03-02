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Альтернатива російському. Євросоюз збільшить закупівлю газу в Азербайджані

Фото: Євросоюз збільшить закупівлю газу в Азербайджані (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський союз домовився з Азербайджаном про збільшення поставок газу до країн-членів, щоб знизити залежність від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС планує збільшити обсяги закупівель газу в Азербайджану.

"Ми досягли низки домовленостей. Серед них: збільшення обсягів експорту газу з Азербайджану до Європи до 20 млрд кубометрів до 2027 року, а також необхідність збільшення пропускної спроможності наявної газотранспортної інфраструктури", - сказала Сімсон.

Вона додала, що Росія показала себе як ненадійний партнер із постачання газу до Європи.

Водночас зазначається, що протягом 2023 року Азербайджан поставив до Європи майже 12 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, ми писали, що Україна вперше пройшла зиму використовуючи лише власний газ для опалювального сезону.

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