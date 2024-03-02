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Альтернатива российскому. Евросоюз увеличит закупку газа в Азербайджане

Фото: Евросоюз увеличит закупку газа в Азербайджане (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский союз договорился с Азербайджаном об увеличении поставок газа в страны-члены, чтобы снизить зависимость от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС планирует увеличить объемы закупок газа у Азербайджана.

"Мы достигли ряда договоренностей. Среди них: увеличение объемов экспорта газа из Азербайджана в Европу до 20 млрд кубометров до 2027 года, а также необходимость увеличения пропускной способности существующей газотранспортной инфраструктуры", - сказала Симсон.

Она добавила, что Россия показала себя как ненадежный партнер по поставкам газа в Европу.

В то же время отмечается, что в течение 2023 года Азербайджан поставил в Европу почти 12 млрд кубометров газа.

Напомним, мы писали, что Украина впервые прошла зиму, используя только собственный газ для отопительного сезона.

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