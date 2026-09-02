Альтернатива метро. У Києві запускають автобус від "Лісової" до Палацу спорту

У Києві з 3 вересня курсуватиме автобус № 1М за маршрутом "Палац спорту - станція метро "Лісова". Таке рішення ухвалили на тлі транспортного колапсу через постійні тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.
Як зазначили в КМДА, маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки червоної "гілки" метро і забезпечуватиме додаткове сполучення між правим та лівим берегами.
У години пік на лінії працюватимуть 12 автобусів. Схема руху проходитиме через центр столиці, міст Метро та Броварський проспект.
Зокрема, автобуси будуть їхати через такі вулиці:
У міській адміністрації наголошують, що маршрут № 1М є лише тимчасовим та додатковим сполученням. Він не є повноцінною заміною роботи наземної ділянки метрополітену.
Пасажирам нагадують, що дістатися одного берега Дніпра на інший можна й іншими видами наземного транспорту.
Між берегами вже курсує низка регулярних напрямів:
Нагадаємо, останнім часом у Києві щодня оголошують близько 10 повітряних тривог. Це з безперервними атаками реактивних безпілотників.
Через загрозу ударів метро по "червоній" гілці курсує лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Через це велика кількість людей з лівого берега не можуть дістатися правого берега.
Кабмін вже запропонував кілька рішень, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах постійних тривог.