Альтернатива метро. В Киеве запускают автобус от "Лесной" до Дворца спорта

В Киеве с 3 сентября будет курсировать автобус № 1М по маршруту "Дворец спорта - станция метро "Лесная". Такое решение приняли на фоне транспортного коллапса из-за постоянных тревог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Как отметили в КГГА, маршрут будет проходит вдоль наземного участка красной "ветки" метро и будет обеспечивать дополнительное сообщение между правым и левым берегами.
В часы пик на линии будут работать 12 автобусов. Схема движения будет проходить через центр столицы, мост Метро и Броварской проспект.
В частности, автобусы будут ехать через следующие улицы:
В городской администрации подчеркивают, что маршрут № 1М является лишь временным и дополнительным сообщением. Он не является полноценной заменой работы наземного участка метрополитена.
Пассажирам напоминают, что добраться с одного берега Днепра на другой можно и другими видами наземного транспорта.
Между берегами уже курсирует ряд регулярных направлений:
Напомним, в последнее время в Киеве каждый день объявляют около 10 воздушных тревог. Это связано с непрерывными атаками реактивных беспилотников.
Из-за угрозы ударов метро по "красной" ветке курсирует только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Из-за этого большое количество людей с левого берега не могут добраться на правый берег.
Кабмин уже предложил несколько решений, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях постоянных тревог.