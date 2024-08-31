Альтернатив перемозі України у війні немає, - прем'єрка Данії

Альтернативи перемоги України у війні з Росією немає. Виграш РФ буде не лише програшем України, але поразкою Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum у Празі 31 серпня.
Вона наголосила, що Україна повинна виграти війну. На її думку, це "неминучий розвиток".
"Немає альтернативи виграшу України у війні. Тому що якщо виграє Росія, то не тільки Україна зазнає поразки, але й усі ми", - сказала прем'єрка.
Фредеріксен заявила, що в Європі сформувалася практично одностайна думка щодо підтримки Україні.
"Іноді у нас виникають внутрішні дискусії... Але 26 проти одного", - наголосила очільниця уряду Данії.
Варто зазначити, що Данія від початку повномасштабного вторгнення російських військ підтримує Україну.
Країна надала Україні фінансову та гуманітарну допомогу, підтримала санкції ЄС проти Росії і Білорусі, а також виділяє військову допомогу для української армії. Разом з Нідерландами Данія очолила авіаційну коаліцію з передачі винищувачів F-16.
Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum наголосила, що данські F-16 "вже працюють" в Україні. Також Данія дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по Росії.
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