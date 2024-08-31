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Альтернатив победе Украины в войне нет, - премьер Дании

Фото: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Альтернативы победы Украины в войне с Россией нет. Выигрыш РФ будет не только проигрышем Украины, но и поражением Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен на конференции Globsec Forum в Праге 31 августа.

Она подчеркнула, что Украина должна выиграть войну. По ее мнению, это "неизбежное развитие".

"Нет альтернативы выигрышу Украины в войне. Потому что если выиграет Россия, то не только Украина терпит поражение, но и все мы", - сказала премьер.

Фредериксен заявила, что в Европе сформировалось практически единодушное мнение о поддержке Украины.

"Иногда у нас возникают внутренние дискуссии... Но 26 против одного", - подчеркнула глава правительства Дании.

 

Помощь Дании для Украины

Следует отметить, что Дания с начала полномасштабного вторжения российских войск поддерживает Украину.

Страна предоставила Украине финансовую и гуманитарную помощь, поддержала санкции ЕС против России и Беларуси, а также выделяет военную помощь украинской армии. Вместе с Нидерландами Дания возглавила авиационную коалицию по передаче истребителей F-16.

Мэтте Фредериксен на конференции Globsec Forum подчеркнула, что датские F-16 "уже работают" в Украине. Также Дания разрешила Украине использовать предоставленное оружие для ударов по России.

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