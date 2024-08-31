Альтернатив победе Украины в войне нет, - премьер Дании

Она подчеркнула, что Украина должна выиграть войну. По ее мнению, это "неизбежное развитие".

"Нет альтернативы выигрышу Украины в войне. Потому что если выиграет Россия, то не только Украина терпит поражение, но и все мы", - сказала премьер.

Фредериксен заявила, что в Европе сформировалось практически единодушное мнение о поддержке Украины.

"Иногда у нас возникают внутренние дискуссии... Но 26 против одного", - подчеркнула глава правительства Дании.