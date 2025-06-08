"Альтернатив немає": Зеленський назвав країну, чиї санкції можуть вплинути на Росію

Ключову роль у тиску на Росію мають відіграти Сполучені Штати. Лише їхні санкції можуть мати реальний вплив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC News.
"Ми підтримуємо пропозиції, які ідуть від США про припинення війни, про закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити. Про зустрічі в будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці - ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами й росіяни. Росіяни цього не хочуть. Іноді альтернативи немає", - наголосив президент.
Він зауважив, що наразі тільки росіяни не хочуть закінчити війну в Україні.
"Тут тільки росіяни не хочуть закінчити війну. Тут все одно хто хоче санкції накласти на росіян, вони не будуть працювати, тут Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернатив. Не в першому питанні, не в другому", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп відповів, за якої умови введе нові санкції проти РФ.
Зауважимо також, що, за даними The Wall Street Journal, адміністрацію Трампа не влаштовує законопроект сенатора-республіканця Ліндсі Грема в нинішньому вигляді.
Зокрема, через побоювання, що настільки жорсткі санкції можуть стати на заваді меті президента США щодо відновлення відносин із РФ.
Йдеться про законопроєкт, який анонсував Грем. Днями сенатор вніс до Конгресу законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії.
Як повідомлялося, Грему пропонували, щоб американський лідер сам вирішив, проти кого вводити санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.