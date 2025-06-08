"Альтернатив нет": Зеленский назвал страну, чьи санкции могут повлиять на Россию

"Мы поддерживаем предложения, которые идут от США о прекращении войны, об окончании войны, о любых форматах, которые могут нас приблизить. О встречах в любых форматах, что на техническом уровне, на уровне лидеров, в любом месте - мы все это делаем. Здесь не надо искать баланс между нами и россиянами. Россияне этого не хотят. Иногда альтернативы нет", - подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас только россияне не хотят закончить войну в Украине.

"Здесь только россияне не хотят закончить войну. Здесь все равно кто хочет санкции наложить на россиян, они не будут работать, здесь Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернатив. Не в первом вопросе, не во втором", - добавил Зеленский.