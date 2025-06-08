"Альтернатив нет": Зеленский назвал страну, чьи санкции могут повлиять на Россию

Ключевую роль в давлении на Россию должны сыграть Соединенные Штаты. Только их санкции могут иметь реальное влияние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью ABC News.
"Мы поддерживаем предложения, которые идут от США о прекращении войны, об окончании войны, о любых форматах, которые могут нас приблизить. О встречах в любых форматах, что на техническом уровне, на уровне лидеров, в любом месте - мы все это делаем. Здесь не надо искать баланс между нами и россиянами. Россияне этого не хотят. Иногда альтернативы нет", - подчеркнул президент.
Он отметил, что сейчас только россияне не хотят закончить войну в Украине.
"Здесь только россияне не хотят закончить войну. Здесь все равно кто хочет санкции наложить на россиян, они не будут работать, здесь Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернатив. Не в первом вопросе, не во втором", - добавил Зеленский.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ответил, при каком условии введет новые санкции против РФ.
Заметим также, что, по данным The Wall Street Journal, администрацию Трампа не устраивает законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма в нынешнем виде.
В частности, из-за опасений, что столь жесткие санкции могут помешать цели президента США по восстановлению отношений с РФ.
Речь идет о законопроекте, который анонсировал Грэм. На днях сенатор внес в Конгресс законопроект о жестких санкциях против России.
Как сообщалось, Грэму предлагали, чтобы американский лидер сам решил, против кого вводить санкции.
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