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В Алтайському краї через пожежу на підстанції без електропостачання лишився весь округ

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Понеділок 05 червня 2023 16:59
В Алтайському краї через пожежу на підстанції без електропостачання лишився весь округ Ілюстративне фото: в Алтайському краї через пожежу на підстанції без електропостачання лишився весь округ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа трапилась на електропідстанції російського Алтайського краю у понеділок, 5 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РІА Новини.

За даними росЗМІ, через масштабну пожежу без електропостачання залишився весь регіон.

"Без електрики залишилося кілька населених пунктів району. На місці працюють екстрені служби, які ліквідують загоряння", - пишуть місцеві.

За даними місцевої влади електропостачання було відключено аварійно. На усунення аварії піде щонайменше 2-3 години.

"Горить підстанція у Смазневому. Аварійно відключилося енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв", - повідомив глава регіону.

В Алтайському краї через пожежу на підстанції без електропостачання лишився весь округ

ФОТО: пожежа в Алтайському краї (rian_ru)

Пожежі в Росії

Останнім часом у Росії значно зросла кількість пожеж у різних будівлях, підприємствах тощо.

Наприклад, вночі 1 червня у місті Ногінськ Московської області сталася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів.

А 30 травня сталася пожежа на території заводу з виробництва фармацевтичної продукції в Московській області.

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