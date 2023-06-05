В Алтайском крае из-за пожара на подстанции без электроснабжения остался весь округ

Масштабный пожар произошел на электроподстанции российского Алтайского края в понедельник, 5 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По данным росСМИ, из-за масштабного пожара без электроснабжения остался весь регион.

"Без электричества осталось несколько населенных пунктов района. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие возгорание", – пишут местные.

По данным местных властей, электроснабжение было отключено аварийно. На устранение аварии уйдет не менее 2-3 часов.

"Горит подстанция в Смазневом. Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв", - сообщил глава региона.

ФОТО: пожар в Алтайском крае (rian_ru)

Пожары в России

В последнее время в России значительно возросло количество пожаров на разных зданиях, предприятиях и т.д.

К примеру, ночью 1 июня в городе Ногинск Московской области произошел сильный пожар на парковке . Сгорели десятки автомобилей.

А 30 мая произошел пожар на территории завода по производству фармацевтической продукции в Московской области.

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